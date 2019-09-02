У Херсоні піротехніками знищено артснаряд
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. 31 серпня о 10:30 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про виявлення в Херсоні по вул. Чорновола, 26 Б, предмету, схожого на артснаряд. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у Херсонській області.
Того ж дня, піротехнічною групою аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС вибухонебезпечний предмет був вилучений та знищений.
Загалом, з початку року на території області херсонськими піротехніками знешкоджено 809 боєприпасів часів минулих війн.
Нагадаємо, поблизу херсонського причалу знайшли снаряди часів Другої світової війни.