В Херсоне оккупанты захватили следственный изолятор
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Российские боевики захватили следственный изолятор во временно оккупированном Херсоне. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует УНН.
Детали
"В здание Херсонского СИЗО, персонал и удерживаемые люди из которого были эвакуированы до оккупации, ворвались рашистские военные. Сейчас идет обустройство его помещений для нужд подразделений росгвардии, которые прибыли в город накануне", - написала Денисова.
Как отметила омбудсмен, в Херсоне и близлежащих населенных пунктах оккупанты пытаются ввести полицейский режим.
Уже неправомерно арестованы более 400 граждан Украины за сопротивление власти захватчиков.
По предварительной информации, СИЗО будут использовать для помещения задержанных украинцев.
"Преступные действия российских боевиков нарушают требования Женевских конвенций от 12 августа 1949 г, которая касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов.
Обращаюсь к международному сообществу учесть эти факты при введении дополнительных санкций в отношении государства-террориста РФ", — добавила Денисова.
Напомним
Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что из-за отсутствия электроэнергии на Чернобыльской АЭС персонал получит опасную дозу излучения.