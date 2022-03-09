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Знеструмлення ЧАЕС: персонал отримає небезпечну дозу випромінювання – Денісова

Знеструмлення ЧАЕС: персонал отримає небезпечну дозу випромінювання – Денісова

Київ • УНН

 • 206189 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Через відсутність електроенергії на Чорнобильській АЕС не працює вентиляція, внаслідок чого персонал отримає небезпечну дозу випромінювання. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.

Деталі

Внаслідок пошкодження російськими бойовиками електромережі Чорнобильська АЕС та всі ядерні об‘єкти зони відчуження залишились без електропостачання.

За словами Денісової, на сховищі відпрацьованого ядерного палива є приблизно 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження, яке можливе лише при наявності електропостачання. Якщо його немає, насоси не виконують охолодження, внаслідок чого зростає температура в басейнах витримки, випаровування і вихід радіоактивних речовин у довкілля.

Омбудсмен додала, що вітер може віднести радіоактивну хмару в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи.

Окрім того, через відсутність електроенергії не працює вентиляція на об‘єкті. Весь персонал та всі, хто там наразі перебуває, отримають небезпечну дозу випромінювання.

Також не працює система пожежогасіння. Це величезний ризик у разі пожежі, яка може статися внаслідок потрапляння снаряду.

Наразі проведення ремонтних робіт та відновлення енергоживлення неможливе через бойові дії.

Цитата

"Внаслідок абсурдного нехтування військовими держави-терориста безпекою Чорнобильської АЕС зараз весь світ опинився перед загрозою повторення трагедії 1986 року.

Своїми діями в Україні Російська Федерація грубо порушує вимоги Конвенції про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище та статтю 56 додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій та інших актів щодо регуляції міжнародних зобов'язань у ядерній сфері.

Закликаю міжнародних партнерів та МАГАТЕ негайно вжити всіх можливих заходів для припинення бойових дій Російської Федерації поблизу об’єктів підвищеної небезпеки та виведення військ з відповідних територій", — написала Денісова.

Нагадаємо

Внаслідок дій російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання.

МАГАТЕ втратило зв'язок із дистанційною передачею даних із захисних систем моніторингу, встановлених на Чорнобильській АЕС.

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