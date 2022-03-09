Обесточивание ЧАЭС: персонал получит опасную дозу излучения – Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Из-за отсутствия электроэнергии на Чернобыльской АЭС не работает вентиляция, вследствие чего персонал получит опасную дозу излучения. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует УНН.
Детали
Вследствие повреждения российскими боевиками электросети Чернобыльская АЭС и все ядерные объекты зоны отчуждения остались без электроснабжения.
По словам Денисовой, на хранилище отработанного ядерного топлива есть примерно 20 тысяч отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно лишь при наличии электроснабжения. Если его нет, насосы не выполняют охлаждение, вследствие чего возрастает температура в бассейнах выдержки, испарения и выход радиоактивных веществ в окружающую среду.
Омбудсмен добавила, что ветер может отнести радиоактивное облако в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы.
Кроме того, из-за отсутствия электроэнергии не работает вентиляция на объекте. Весь персонал и все, кто там сейчас находится, получат опасную дозу излучения.
Также не работает система пожаротушения. Это огромный риск в случае пожара, который может произойти вследствие попадания снаряда.
Сейчас проведение ремонтных работ и восстановление энергопитания невозможно из-за боевых действий.
Цитата
"Вследствие абсурдного пренебрежения военными государства-террориста безопасностью Чернобыльской АЭС сейчас весь мир оказался перед угрозой повторения трагедии 1986 года.
Своими действиями в Украине Российская Федерация грубо нарушает требования Конвенции о запрещении военного или любого враждебного использования средств воздействия на природную среду и статью 56 дополнительного протокола 1977 года к Женевским конвенциям и других актов в отношении регуляции международных обязательств в ядерной сфере.
Призываю международных партнеров и МАГАТЭ немедленно принять все возможные меры для прекращения боевых действий Российской Федерации вблизи объектов повышенной опасности и вывода войск с соответствующих территорий", — написала Денисова.
Напомним
В результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения.
МАГАТЭ потеряло связь с дистанционной передачей данных из защитных систем мониторинга, установленных на Чернобыльской АЭС.