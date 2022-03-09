Обесточивание ЧАЭС: персонал получит опасную дозу излучения – Денисова

ukru
19:03 • 68302 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 114993 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 110256 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 105029 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 87862 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 89455 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 78545 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 114413 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 123270 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126680 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15 марта, 15:44 • 76501 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

15 марта, 16:39 • 81250 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 95421 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

18:06 • 42539 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 108225 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 114416 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 115054 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 254225 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 283771 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 220297 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 101473 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 123270 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 108846 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126284 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128463 просмотра
Актуальное
Обесточивание ЧАЭС: персонал получит опасную дозу излучения – Денисова

Обесточивание ЧАЭС: персонал получит опасную дозу излучения – Денисова

Киев • УНН

 • 206188 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Из-за отсутствия электроэнергии на Чернобыльской АЭС не работает вентиляция, вследствие чего персонал получит опасную дозу излучения. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует УНН.

Детали

Вследствие повреждения российскими боевиками электросети Чернобыльская АЭС и все ядерные объекты зоны отчуждения остались без электроснабжения.

По словам Денисовой, на хранилище отработанного ядерного топлива есть примерно 20 тысяч отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно лишь при наличии электроснабжения. Если его нет, насосы не выполняют охлаждение, вследствие чего возрастает температура в бассейнах выдержки, испарения и выход радиоактивных веществ в окружающую среду.

Омбудсмен добавила, что ветер может отнести радиоактивное облако в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы.

Кроме того, из-за отсутствия электроэнергии не работает вентиляция на объекте. Весь персонал и все, кто там сейчас находится, получат опасную дозу излучения.

Также не работает система пожаротушения. Это огромный риск в случае пожара, который может произойти вследствие попадания снаряда.

Сейчас проведение ремонтных работ и восстановление энергопитания невозможно из-за боевых действий.

Цитата

"Вследствие абсурдного пренебрежения военными государства-террориста безопасностью Чернобыльской АЭС сейчас весь мир оказался перед угрозой повторения трагедии 1986 года.

Своими действиями в Украине Российская Федерация грубо нарушает требования Конвенции о запрещении военного или любого враждебного использования средств воздействия на природную среду и статью 56 дополнительного протокола 1977 года к Женевским конвенциям и других актов в отношении регуляции международных обязательств в ядерной сфере.

Призываю международных партнеров и МАГАТЭ немедленно принять все возможные меры для прекращения боевых действий Российской Федерации вблизи объектов повышенной опасности и вывода войск с соответствующих территорий", — написала Денисова.

Напомним

В результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения.

МАГАТЭ потеряло связь с дистанционной передачей данных из защитных систем мониторинга, установленных на Чернобыльской АЭС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы