У Херсоні окупанти захопили слідчий ізолятор
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Російські бойовики захопили слідчий ізолятор у тимчасово окупованому Херсоні. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.
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"До будівлі Херсонського СІЗО, персонал та утримувані особи з якого були евакуйовані до окупації, увірвалися рашистські військові. Наразі триває облаштування його приміщень для потреб підрозділів росгвардії, які прибули до міста напередодні", — написала Денісова.
Як зазначила омбудсмен, у Херсоні та прилеглих населених пунктах окупанти намагаються запровадити поліцейський режим.
Вже неправомірно заарештовано понад 400 громадян України за супротив владі загарбників.
За попередньою інформацією, СІЗО використовуватимуть для поміщення затриманих українців.
"Злочинні дії російських бойовиків порушують вимоги Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.
Звертаюсь до міжнародної спільноти врахувати ці факти при запровадженні додаткових санкцій відносно держави-терориста РФ", — додала Денісова.
Нагадаємо
Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що через відсутність електроенергії на Чорнобильській АЕС персонал отримає небезпечну дозу випромінювання.