В Херсоне оккупанты грабят жилье людей и ищут тех, кто не "эвакуировался" - Сопротивление
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Херсоне русские оккупанты активно грабят жилье людей и ищут тех, кто не “эвакуировался”. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
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«Продолжается грабеж музеев, театров, больниц и других коммунальных и государственных учреждений. При этом, оккупанты начали устаивать рейды по домам с целью выявления тех, кто отказался покидать дома. Пустые помещения подвергают разграблению. В городе также отключена связь», - говорится в сообщении.
Сообщается, что враг начал заваривание крышек люков и минирование подземных коммуникаций, как ранее было сделано в Новой Каховке. Все это свидетельствует о подготовке города к уличным боям.
«Центр национального сопротивления призывает жителей покидать временно оккупированные территории и выезжать на подконтрольную Правительству Украины территории», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что российские войска потенциально готовы к очередному "акту доброй воли" в районе Херсона.