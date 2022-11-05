У Херсоні окупанти грабують помешкання людей та шукають тих, хто не “евакуювався” - Спротив

Цитата

«Триває грабунок музеїв, театрів, лікарень й інших комунальних та державних установ. При цьому, окупанти почали влаштовувати рейди по будинках з метою виявлення тих, хто відмовився покидати домівки. Порожні помешкання піддають розграбуванню. В місті також відключено зв’язок» - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що водночас ворог почав заварювання кришок люків й мінування підземних комунікацій, як раніше було зроблено в Новій Каховці. Все це свідчить про підготовку міста до вуличних боїв.

«Центр національного спротиву закликає мешканців залишати тимчасово окуповані території й виїздити на підконтрольну Уряду України території», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що російські війська потенційно готові до чергового "акту доброї волі" в районі Херсона.