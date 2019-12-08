В Херсоне обокрали квартиру судьи админсуда
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Херсоне неизвестные обокрали квартиру судьи Херсонского Административного суда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на правоохранительные органы.
Происшествие произошло в субботу, 7 декабря, когда хозяин отсутствовал. Неизвестные проникли в квартиру, расположенную на первом этаже, через окно. Злоумышленникам удалось похитить ювелирные изделия и деньги на сумму около 100 тысяч гривен.
Начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).
Как сообщал УНН, недавно в Харькове обокрали нардепа из "Слуги народа".