В Херсоне обокрали квартиру судьи админсуда

Происшествие произошло в субботу, 7 декабря, когда хозяин отсутствовал. Неизвестные проникли в квартиру, расположенную на первом этаже, через окно. Злоумышленникам удалось похитить ювелирные изделия и деньги на сумму около 100 тысяч гривен.

Начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).

Как сообщал УНН, недавно в Харькове обокрали нардепа из "Слуги народа".