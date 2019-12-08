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У Херсоні обікрали квартиру судді адмінсуду

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Херсоні невідомі обікрали помешкання судді Херсонського Адміністративного суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на правоохоронні органи.

Подія сталася у суботу, 7 грудня, коли господар був відсутній. Невідомі проникли до квартири, яка розташована на першому поверсі, через вікно. Зловмисникам вдалося викрасти ювелірні вироби та гроші на суму близько 100 тисяч гривень.

Розпочато досудове розслідування за ст. 185 КК України (крадіжка).

Як повідомляв УНН, нещодавно у Харкові обікрали нардепа зі "Слуги народу"

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