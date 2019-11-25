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У Харкові обікрали нардепа зі "Слуги народу"

У Харкові обікрали нардепа зі "Слуги народу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Харкові невідомі обікрали автомобіль нардепа з фракції “Слуга народу” Кирила Нестеренка. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася вчора, 24 серпня, у другій половині дня. Автомобіль нардепа був припаркований біля одного з будинків у Шевченківському районі Харкова. Невстановлена особа розбила заднє скло автомобіля Honda CR-V, що належить нардепу Нестеренко. Зловмисникам вдалося заволодіти документами, серед яких посвідчення аспіранта та паспорт громадянина України, а також планшетом Ipad Mini.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 185 КК України (крадіжка).

Сам народний депутат інформацію поки не коментував.

Як писав УНН, в Одесі невідомі обікрали будинок місцевого депутата.

Українські Національні Новини

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