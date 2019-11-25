В Харькове ограбили нардепа из "Слуги народа"

Происшествие произошло вчера, 24 августа, во второй половине дня. Автомобиль нардепа был припаркован возле одного из домов в Шевченковском районе Харькова. Неустановленное лицо разбило заднее стекло автомобиля Honda CR-V, принадлежащий нардепу Нестеренко. Злоумышленникам удалось завладеть документами, среди которых удостоверение аспиранта и паспорт гражданина Украины, а также планшетом Ipad Mini.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).

Сам народный депутат информацию пока не комментировал.

Как писал УНН, в Одессе неизвестные обокрали дом местного депутата.