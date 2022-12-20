В Херсоне не будет массовых новогодних празднований - мэрия

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«В целях соблюдения мер безопасности, сохранения жизней жителей общины Херсон в этом году отказался от проведения массовых мероприятий и новогодних утренников. Однако дети должны почувствовать праздник, поэтому Херсонская городская военная администрация решила организовать привычные нам празднования иначе и запускает “Цепочку добра”, обеспечивая коммуникацию Николая и Санты с маленькими мечтателями», – говорится в сообщении.

Детали

В горсовете отметили, что новогодние подарки в первую очередь будут вручаться социальными работниками, старостами старостинских округов и другими уполномоченными лицами от Николая до Рождества детям из семей, состоящих на учете как оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Первые подарки были получены малышами из нескольких многодетных семей уже вчера, в День Святого Николая.

Напомним

В Киеве традиционно 19 декабря зажгли огни на главной елке страны, которую установили на Софийской площади.