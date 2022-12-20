У Херсоні не буде масових новорічних святкувань - мерія
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Херсоні цього року не проводитимуться масові заходи та новорічні ранки з метою дотримання заходів безпеки. Проте діти з родин, які опинилися в складній життєвій ситуації, зможуть отримати новорічний подарунок. Про це повідомила Херсонська міська рада, передає УНН.
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«З метою дотримання заходів безпеки, збереження життів мешканців громади Херсон цьогоріч відмовився від проведення масових заходів та новорічних ранків. Однак діти повинні відчути свято, тому Херсонська міська військова адміністрація вирішила організувати звичні нам святкування інакше й запускає “Ланцюжок добра”, забезпечуючи комунікацію Миколая та Санти з маленькими мрійниками», – йдеться в повідомленні.
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У міськраді зазначили, що новорічні подарунки в першу чергу вручатимуться соціальними працівниками, старостами старостинських округів та іншими уповноваженими особами від Миколая до Різдва дітям з родин, які перебувають на обліку як ті, що опинилися у складних життєвих обставинах. Перші подарунки були отримані малечею з кількох багатодітних родин уже вчора, в День Святого Миколая.
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