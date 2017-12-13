В Херсоне на железнодорожном вокзале упала огромная люстра
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 13 декабря. УНН. В здании херсонского вокзала упала люстра. Фото чрезвычайного происшествия опубликовали очевидцы в Facebook, передает корреспондент УНН.
Железнодорожники ситуацию не комментируют.
Как сообщили в полиции, к ним по этому поводу не обращались. Обошлось без пострадавших.
Сейчас осколки и саму люстру убрали.
Напомним, 3 декабря в Киеве сообщили о "заминировании" железнодорожного вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Пассажирские поезда отправлялись по графику
Фото с Facebook Игорь Евсиков.