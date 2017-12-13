У Херсоні на залізничному вокзалі впала величезна люстра
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 13 грудня. УНН. У будівлі херсонського вокзалу впала люстра. Фото надзвичайної події опублікували очевидці у Facebook, передає кореспондент УНН.
Залізничники ситуацію не коментують.
Як повідомили у поліції, до них не звертались. Обійшлось без постраждалих.
Наразі осколки та саму люстру прибрали.
Нагадаємо, 3 грудня в Києві повідомили про "замінування" залізничного вокзалу. Усіх працівників та пасажирів вокзалу було евакуйовано. Пасажирські поїзди відправлялися за графіком
Фото з Facebook Ігор Євсіков.