В Херсоне из-за утреннего удара рф есть раненый, в области - погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В результате очередных обстрелов российских войск в Херсонской области есть погибший и раненый. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в пятницу, пишет УНН.
Цитата
"Из-за вражеского удара погиб человек. Оккупанты попали в жилой дом в Зеленовке. К разбору завалов привлекли 12 специалистов. Во время спасательной операции ГСЧС обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается", - сообщил Прокудин в Telegram.
"А из-за обстрела центра Херсона пострадал 36-летний мужчина. Его госпитализировали с ранениями спины и туловища в состоянии средней тяжести", - отметил глава ОВА.
Как уточнил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, ранен мужчина в Херсоне "час назад". "Ранение мужчина получил в результате обстрела Днепровского района вблизи одного из учебных заведений", - сообщил глава ГВА в Telegram.
Ранее
Сообщалось, что Херсон снова под вражеским огнем, раздавались взрывы.