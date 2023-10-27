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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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В Херсоне из-за утреннего удара рф есть раненый, в области - погибший

Киев • УНН

 • 86274 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В результате очередных обстрелов российских войск в Херсонской области есть погибший и раненый. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в пятницу, пишет УНН.

В Херсоне из-за утреннего удара рф есть раненый, в области - погибший

Цитата

"Из-за вражеского удара погиб человек. Оккупанты попали в жилой дом в Зеленовке. К разбору завалов привлекли 12 специалистов. Во время спасательной операции ГСЧС обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается", - сообщил Прокудин в Telegram.

"А из-за обстрела центра Херсона пострадал 36-летний мужчина. Его госпитализировали с ранениями спины и туловища в состоянии средней тяжести", - отметил глава ОВА.

Как уточнил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, ранен мужчина в Херсоне "час назад". "Ранение мужчина получил в результате обстрела Днепровского района вблизи одного из учебных заведений", - сообщил глава ГВА в Telegram.

Ранее

Сообщалось, что Херсон снова под вражеским огнем, раздавались взрывы.

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