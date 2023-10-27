У Херсоні через ранковий удар рф є поранений, в області - загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Внаслідок чергових обстрілів російських військ у Херсонській області є загиблий та поранений. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у п'ятницю, пише УНН.
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"Через ворожий удар загинула людина. Окупанти поцілили в житловий будинок у Зеленівці. До розборів завалів залучили 12 спеціалістів. Під час рятувальної операції ДСНС виявили тіло чоловіка. Його особа встановлюється", - повідомив Прокудін у Telegram.
"А через обстріл середмістя Херсона постраждав 36-річний чоловік. Його госпіталізували з пораненнями спини й тулуба у стані середньої важкості", - зазначив голова ОВА.
Як уточнив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, поранено чоловіка у Херсоні "годину тому". "Поранення чоловік отримав у результаті обстрілу Дніпровського району поблизу одного із навчальних закладів", - повідомив голова МВА у Telegram.
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Повідомлялося, що Херсон знову під ворожим вогнем, лунали вибухи.