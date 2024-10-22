У Харви Вайнштейна обнаружили редкую форму рака - NBC

У бывшего американского продюсера Харви Вайнштейна, который отбывает наказание за изнасилование, обнаружили миелоидную лейкемию, которая является редкой формой рака костного мозга, пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Харви Вайнштейн, бывший кинопродюсер, чьи обвинения в сексуальных преступлениях стали катализатором движения #MeToo, по информации источников NBC News, болеет хронической миелоидной лейкемией и проходит лечение в тюрьме на острове Райкерс в Нью-Йорке.

Эта форма рака является редкой и поражает костный мозг, как отмечает клиника Майо.

"Из уважения к частной жизни господина Вайнштейна, мы не будем предоставлять никаких комментариев", - заявили юридический представитель Вайнштейна Крейг Ротфельд вчера.

Напомним

Харви Вайнштейн - соучредитель киностудий Miramax и The Weinstein Company, сейчас отбывает тюремное наказание по обвинениям в сексуальном насилии. Его судебный приговор стал возможным благодаря движению #MeToo, которое началось в 2017 году, когда женщины начали публично говорить о его действиях. Вайнштейн отрицает, что он кого-то изнасиловал или подверг сексуальному насилию.

В 2020 году он уже проходил госпитализацию в связи с заболеванием COVID-19 и пневмонией обоих легких. По словам адвокатов, у него также диагностирован диабет, ишемическая болезнь сердца, анемия, гипертония и другие болезни. На последние судебные заседания он приезжал на инвалидной коляске.

Уже в сентябре этого года ему сделали экстренную операцию на сердце.