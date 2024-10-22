У Гарві Вайнштейна виявили рідкісну форму раку - NBC

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3994 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 13838 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 30463 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 46546 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81611 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66529 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78765 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93894 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87359 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178557 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
49%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 16599 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24548 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11385 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10016 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 8798 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 30470 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178558 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334610 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268269 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378710 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1388 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 46553 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18301 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23413 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29088 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

У Гарві Вайнштейна виявили рідкісну форму раку - NBC

Київ • УНН

 • 15282 перегляди

Колишній продюсер Гарві Вайнштейн, який відбуває покарання за зґвалтування, хворіє на хронічну мієлоїдну лейкемію. Він проходить лікування у в'язниці на острові Райкерс у Нью-Йорку.

У Гарві Вайнштейна виявили рідкісну форму раку - NBC

У колишнього американського продюсера Гарві Вайнштейна, який відбуває покарання за зґвалтування, виявили мієлоїдну лейкемію, яка є рідкісною формою раку кісткового мозку, пише УНН з посиланням на NBC News.

Гарві Вайнштейн, колишній кінопродюсер, чиї обвинувачення у сексуальних злочинах стали каталізатором руху #MeToo, за інформацією джерел NBC News, хворіє на хронічну мієлоїдну лейкемію і проходить лікування у в’язниці на острові Райкерс у Нью-Йорку.

Ця форма раку є рідкісною та вражає кістковий мозок, як зазначає клініка Майо.

"З поваги до приватного життя пана Вайнштейна, ми не будемо надавати жодних коментарів", - заявили юридичний представник Вайнштейна Крейг Ротфельд вчора.

Нагадаємо

Гарві Вайнштейн — співзасновник кіностудій Miramax і The Weinstein Company, зараз відбуває тюремне покарання за звинуваченнями у сексуальному насильстві. Його судовий вирок став можливим завдяки руху #MeToo, який розпочався у 2017 році, коли жінки почали публічно говорити про його дії. Вайнштейн заперечує, що він когось зґвалтував або піддав сексуальному насильству.

У 2020 року він вже проходив госпіталізацію у зв’язку з захворюванням на COVID-19 і пневмонією обох легень. За словами адвокатів, в нього також діагностований діабет, ішемічна хвороба серця, анемія, гіпертонія та інші хвороби. На останні судові засідання він приїжджав на інвалідному візку.

Вже у вересні цього року йому зробили екстрену операцію на серці.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Новини Світу
Нью-Йорк
Лос-Анджелес
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78