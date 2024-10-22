У Гарві Вайнштейна виявили рідкісну форму раку - NBC
Київ • УНН
Колишній продюсер Гарві Вайнштейн, який відбуває покарання за зґвалтування, хворіє на хронічну мієлоїдну лейкемію. Він проходить лікування у в'язниці на острові Райкерс у Нью-Йорку.
У колишнього американського продюсера Гарві Вайнштейна, який відбуває покарання за зґвалтування, виявили мієлоїдну лейкемію, яка є рідкісною формою раку кісткового мозку, пише УНН з посиланням на NBC News.
Гарві Вайнштейн, колишній кінопродюсер, чиї обвинувачення у сексуальних злочинах стали каталізатором руху #MeToo, за інформацією джерел NBC News, хворіє на хронічну мієлоїдну лейкемію і проходить лікування у в’язниці на острові Райкерс у Нью-Йорку.
Ця форма раку є рідкісною та вражає кістковий мозок, як зазначає клініка Майо.
"З поваги до приватного життя пана Вайнштейна, ми не будемо надавати жодних коментарів", - заявили юридичний представник Вайнштейна Крейг Ротфельд вчора.
Нагадаємо
Гарві Вайнштейн — співзасновник кіностудій Miramax і The Weinstein Company, зараз відбуває тюремне покарання за звинуваченнями у сексуальному насильстві. Його судовий вирок став можливим завдяки руху #MeToo, який розпочався у 2017 році, коли жінки почали публічно говорити про його дії. Вайнштейн заперечує, що він когось зґвалтував або піддав сексуальному насильству.
У 2020 року він вже проходив госпіталізацію у зв’язку з захворюванням на COVID-19 і пневмонією обох легень. За словами адвокатів, в нього також діагностований діабет, ішемічна хвороба серця, анемія, гіпертонія та інші хвороби. На останні судові засідання він приїжджав на інвалідному візку.
Вже у вересні цього року йому зробили екстрену операцію на серці.