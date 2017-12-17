В Харькове во время движения загорелась маршрутка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Вчера около 16:30 на улице Мединской в Харькове во время движения загорелась маршрутка №211, передает УНН со ссылкой на веб-страницу ГУ НП Харьковской области.
“Информация о происшествии поступила в дежурную часть Немышлянского отдела полиции сегодня около 16:32. Огонь полностью уничтожил салон автобуса. Пострадавших нет ”, - говорится в сообщении.
Полицейскими было установлено, что во время движения автобуса на улице Медицинская водитель заметил дым из под капота и приказал пассажирам покинуть салон.
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После того, как все люди покинули салон, водитель пытался самостоятельно потушить огонь, но он быстро разгорелся и перекинулся на салон.
Напомним, в Киеве на улице Стеценко произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса и микроавтобуса.