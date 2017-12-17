У Харкові під час руху загорілася маршрутка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Вчора близько 16:30 на вулиці Мединській у Харкові під час руху загорілася маршрутка №211, передає УНН з посиланням на веб-сторінку ГУ НП Харківської області.
“Інформація про подію надійшла до чергової частини Немишлянского відділу поліції сьогодні близько 16:32. Вогонь повністю знищив салон автобуса. Постраждалих осіб немає”, — йдеться у повідомленні.
Поліцейськими було встановлено, що під час руху автобусу на вулиці Медицинській водій помітив дим з під капоту та наказав пасажирам покинути салон.
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Після того, як всі люди покинули салон, водій намагався самостійно загасити вогонь, але він швидко розгорівся та перекинувся на салон.
Нагадаємо, у Києві на вулиці Стеценка відбулося лобове зіткнення маршрутного автобуса і мікроавтобуса.