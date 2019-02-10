В Харькове задержали несовершеннолетних противников подорожания проезда в метро
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Харьковские полицейские задержали двух 16-летних и 15-летнего участников акции
протеста против подорожания стоимости проезда в местном метро. Им может грозить до 4 лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление полиции в Харковський области.
"9 февраля в 22:00 около 20 молодых собрались на станции метро "Архитектора Бекетова" и с целью протеста против подорожания стоимости проезда грубо нарушали общественный порядок. Полицейские задержали двух 16-летних и 15-летнего участников акции", - йдеться в повідомленні.
В присутствии родителей подростки были опрошены и отпущены.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.
Напомним, в Харькове на одной из станций метрополитена у пассажира нашли боеприпасы.