Военный хотел проехаться харьковским метро с рюкзаком с гранатами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Харькове на одной из станций метрополитена у пассажира нашли боеприпасы. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области, передает УНН.
"Житель Запорожской области перевозил в рюкзаке нож кустарного производства, электродетонатор без маркировки, "РПГ-22", 10 запалов "УЗРГМ-2" к гранате "РГД-5", 2 гранаты "РГД-5", 2 гранаты "Ф-1", 2 запала к гранате "Ф-1", – говорится в сообщении.
Полицейские нашли и изъяли боеприпасы у 59-летнего военнослужащего на станции метро "Южный вокзал". Изъятое направили на исследование.
"Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Место приобретения и цель хранения боеприпасов устанавливается", – отметили в полиции.
Напомним, в Кривом Роге изъяли 1,5 тонны боеприпасов.