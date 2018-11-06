Военный хотел проехаться харьковским метро с рюкзаком с гранатами

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108107 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 115962 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 154251 просмотра

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7 марта, 17:42 • 147685 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138009 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Харькове на одной из станций метрополитена у пассажира нашли боеприпасы. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области, передает УНН.

"Житель Запорожской области перевозил в рюкзаке нож кустарного производства, электродетонатор без маркировки, "РПГ-22", 10 запалов "УЗРГМ-2" к гранате "РГД-5", 2 гранаты "РГД-5", 2 гранаты "Ф-1", 2 запала к гранате "Ф-1", – говорится в сообщении.

Полицейские нашли и изъяли боеприпасы у 59-летнего военнослужащего на станции метро "Южный вокзал". Изъятое направили на исследование.

"Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Место приобретения и цель хранения боеприпасов устанавливается", – отметили в полиции.

Напомним, в Кривом Роге изъяли 1,5 тонны боеприпасов.

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