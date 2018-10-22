У Кривому Розі вилучили 1,5 тонни нелегальних боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На Дніпропетровщині було вилучено 1,5 тонни боєприпасів. Про це повідомив Перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на сторінці у Facebook, передає УНН.
“У Дніпропетровській області у місцевого жителя Кривого Рогу, який організував приватне виробництво боєприпасів, вилучено понад 1,5 тонн боєприпасів”, — написав Аброськін.
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Раніше перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін відзвітував про те, скільки нелегальної зброї було вилучено в Україні з початку 2018 року.
Нагадаємо, поліція прозвітувала про зниження рівня злочинності в Україні на 8%.