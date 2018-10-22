В Кривом Роге изъяли 1,5 тонны нелегальных боеприпасов

“В Днепропетровской области у местного жителя Кривого Рога, который организовал частное производство боеприпасов, изъято более 1,5 тонн боеприпасов”, — написал Аброськин.

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Ранее первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин отчитался о том, сколько нелегального оружия было изъято в Украине с начала 2018 года.

Напомним, полиция отчиталась о снижении уровня преступности в Украине на 8%.