В Україні стали вдвічі частіше підпільно збувати зброю

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Поліцейські задокументували вдвічі більше фактів збуту зброї порівняно з минулим роком. Про це заявив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін за підсумками роботи блоку кримінальної поліції упродовж 9 місяців 2018 року, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції.