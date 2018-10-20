В Україні стали вдвічі частіше підпільно збувати зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Поліцейські задокументували вдвічі більше фактів збуту зброї порівняно з минулим роком. Про це заявив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін за підсумками роботи блоку кримінальної поліції упродовж 9 місяців 2018 року, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції.
"Оперативні підрозділи стали активніше застосовувати такий спосіб документування збуту зброї, як оперативна закупка. Цього року вже задокументовано 119 фактів продажу зброї, боєприпасів та вибухівки", - цитує Аброськіна прес-служба.
Він зазначив, що особлива увага правоохоронців повинна бути приділена виявленню нелегальних каналів надходження зброї зі сходу країни до областей, де не ведуться бойові дії.
Аброськін також зазначив, що на території України з цією метою регулярно проводяться оперативно-профілактичні заходи.
"Лише цього року ми вже провели дві операції "Зброя та вибухівка". За час проведення останньої з них з незаконного обігу вилучено та направлено на дослідження 913 одиниць вогнепальної зброї, 804 гранати, 266 вибухових пристроїв. Також вилучено майже 100 тисяч набоїв та 195 кг вибухових речовин", – зазначив він.
Нагадаємо, поліція прозвітувала про зниження рівня злочинності в Україні на 8%.