Військовий хотів проїхатися харківським метро з рюкзаком з гранатами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Харкові на одній зі станцій метрополітену у пасажира знайшли боєприпаси. Про це повідомив відділ комунікації ГУ НП у Харківській області, передає УНН.
"Мешканець Запорізької області перевозив у рюкзаку ніж кустарного виробництва, електродетонатор без маркування, "РПГ-22", 10 запалів "УЗРГМ-2" до гранати "РГД-5", 2 гранати "РГД-5", 2 гранати "Ф-1", 2 запали до гранати "Ф-1", – йдеться в повідомленні.
Поліцейські знайшли та вилучили боєприпаси у 59-річного військовослужбовця на станції метро "Південний вокзал". Вилучене направили на дослідження.
"Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Місце придбання та мета зберігання боєприпасів встановлюється", – зазначили в поліції.
Нагадаємо, у Кривому Розі вилучили 1,5 тонни боєприпасів.