У Харкові затримали неповнолітніх противників подорожчання проїзду у метро
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Харківські поліцейські затримали двох 16-річних та 15-річного учасників акції протесту проти подорожчання вартості проїзду у місцевому метро. Їм загрожує до 4 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління поліції в Харковській області.
"9 лютого о 22:00 близько 20 молодиків зібралися на станції метро "Архітектора Бекетова" та з метою протесту проти подорожчання вартості проїзду грубо порушували громадський порядок. Поліцейські затримали двох 16-річних та 15-річного учасників акції", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські затримали двох 16-річних та 15-річного учасників акції. У присутності батьків підлітки були опитані та відпущені.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харкові на одній зі станцій метрополітену у пасажира знайшли боєприпаси.