У Харкові затримали неповнолітніх противників подорожчання проїзду у метро

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Харківські поліцейські затримали двох 16-річних та 15-річного учасників акції протесту проти подорожчання вартості проїзду у місцевому метро. Їм загрожує до 4 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління поліції в Харковській області.