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В Харькове задержали банду вымогателей, угрожавших убить ребенка

Киев • УНН

 • 21275 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Харькове полиция за вымогательство 100 тысяч долларов задержала преступную группировку, двое из членов которой - выходцы из Кавказского региона. В случае неуплаты им денежных средств угрожали убить ребенка потерпевшего. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В Харькове задержали банду вымогателей, угрожавших убить ребенка

Так, к полицейским за помощью обратился харьковчанин. Он рассказал, что на протяжении длительного времени ему поступают телефонные звонки с угрозами.

"Неизвестные, угрожая физической расправой ему и членам его семьи, требовали возвращения 100 тысяч долларов США. Некоторое время мужчина не обращал внимания на угрозы, пока неизвестные не напомнили о деталях прошлогоднего разбойного нападения на него. В случае неуплаты средств, угрожали убить малолетнего ребенка потерпевшего", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личности злоумышленников. "Это четыре жители Харькова в возрасте от 27-ми до 48-ми лет. Преступную деятельность организовал 29-летний мужчина, в "помощники" также взял свою сожительницу", - сообщили в полиции.

"В субботу, 29 августа, полицейские при силовой поддержке КОРД и полка особого назначения областной полиции задержали 29-летнего организатора и его сожительницу сразу после получения ими части средств - 35 тысяч долларов США. По месту жительства задержали еще двух участников группировки", - указали в полиции.

На данный момент все лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. В ходе следствия будет проверяться причастность подозреваемых к совершению разбойного нападения на потерпевшего.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, СБУ инсценировала убийство ІТ-бизнесмена и задержала заказчика.

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