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СБУ інсценувала вбивство ІТ-бізнесмена і затримала замовника

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Служба безпеки України запобігла замовному вбивству київського ІТ-бізнесмена, інсценувавши його, і затримала замовника. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ.

СБУ інсценувала вбивство ІТ-бізнесмена і затримала замовника

"Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Києва підшукує кілера для вбивства бізнес-партнера. Замовник мав конфлікт з потерпілим через спільні оборудки у відомій компанії, що займалася криптовалютами і має деякі ознаки так званої “фінансової піраміди”, - йдеться у повідомленні.

Життя партнера зловмисник оцінив у п‘ять тисяч доларів США, додали у СБУ.

"Правоохоронці провели у Голосіївському районі Києва імітацію зникнення, а потім вбивства жертви, після чого повідомили про його виконання", - вказали у спецслужбі.

Співробітники СБУ, як вказано, затримали замовника в Одесі згідно зі ст. 208 КПК України одразу після передачі “кілеру” другої частини винагороди та його фотозвіту про виконання вбивства.

У межах розпочатого кримінального провадження зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, СБУ за пів року запобігла шістьом замовним убивствам.

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