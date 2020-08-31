СБУ инсценировала убийство ІТ-бизнесмена и задержала заказчика
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство киевского ІТ-бизнесмена, инсценировав его, и задержала заказчика. Об этом сообщили УНН в пресс-центре СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что житель Киева подыскивает киллера для убийства бизнес-партнера. Заказчик имел конфликт с потерпевшим из-за совместных сделок в известной компании, занимавшейся криптовалютой и имеющей некоторые признаки так называемой "финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Жизнь партнера злоумышленник оценил в пять тысяч долларов США, добавили в СБУ.
"Правоохранители провели в Голосеевском районе Киева имитацию исчезновения, а затем убийства жертвы, после чего сообщили о его выполнении", - указали в спецслужбе.
Сотрудники СБУ, как указано, задержали заказчика в Одессе согласно ст. 208 УПК Украины сразу после передачи "киллеру" второй части вознаграждения и его фотоотчета о выполнении убийства.
В рамках начатого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Напомним, СБУ за полгода предотвратила шесть заказных убийств.