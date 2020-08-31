У Харкові затримали банду вимагачів, які погрожували вбити дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Харкові поліція за вимагання 100 тисяч доларів затримала злочинне угруповання, двоє з членів якого - вихідці із Кавказького регіону. У разі несплати їм коштів погрожували вбити дитину потерпілого. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Так, до поліцейських по допомогу звернувся харків’янин. Він розповів, що упродовж тривалого часу йому надходять телефонні дзвінки з погрозами.
“Невідомі, погрожуючи фізичною розправою йому та членам його родині, вимагали повернення 100 тисяч доларів США. Певний час чоловік не звертав уваги на погрози, допоки невідомі не нагадали про деталі минулорічного розбійного нападу на нього. У разі несплати коштів, погрожували вбити малолітню дитину потерпілого”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили особи зловмисників. "Це чотири мешканці Харкова, віком від 27-ми до 48-ми років. Злочинну діяльність організував 29-ти річний чоловік, у “помічники” також взяв свою співмешканку", - повідомили у поліції.
"У суботу, 29 серпня, поліцейські за силової підтримки КОРД та полку особливого призначення обласної поліції затримали 29-ти річного організатора та його співмешканку одразу після отримання ними частини коштів — 35 тисяч доларів США. За місцем проживання затримали ще двох учасників угруповання", - вказали у поліції.
Наразі всі особи затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. В ході слідства буде перевірятися причетність підозрюваних до скоєння розбійного нападу на потерпілого.
Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Нагадаємо, СБУ інсценувала вбивство ІТ-бізнесмена і затримала замовника.