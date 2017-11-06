В Харькове "заминировали" суд перед заседанием по делу известного сепаратиста

В 10:51 в милицию позвонил мужчина, который сообщил, что в суде взрывчатка.

Отметим, что именно в это время, в 11:00 должно было начаться судебное заседание по делу одиозного сепаратиста Сергея Юдаева, который весной 2014 захватывал здание Харьковской ОГА и устраивал погромы в редакции местного телеканала.

В 14:00 правоохранители закончили проверку территории суда, взрывчатку не обнаружили. Как отметили в полиции из здания суда были эвакуированы 172 человека.

Юдаеву сегодня же должны вынести приговор, но перед началом заседания его адвокат заявил, что его подопечного якобы избили в карцере и у него случился сердечный приступ.

Заседание пока не начинается.

Напомним, 2 ноября в Киеве мужчина “заминировал” свадьбы друзей.