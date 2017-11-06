В Харькове "заминировали" суд перед заседанием по делу известного сепаратиста
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Киевском районном суде Харькова три часа взрывотехники проверяли здание, из-за сообщения о заминировании, передает УНН.
В 10:51 в милицию позвонил мужчина, который сообщил, что в суде взрывчатка.
Отметим, что именно в это время, в 11:00 должно было начаться судебное заседание по делу одиозного сепаратиста Сергея Юдаева, который весной 2014 захватывал здание Харьковской ОГА и устраивал погромы в редакции местного телеканала.
В 14:00 правоохранители закончили проверку территории суда, взрывчатку не обнаружили. Как отметили в полиции из здания суда были эвакуированы 172 человека.
Юдаеву сегодня же должны вынести приговор, но перед началом заседания его адвокат заявил, что его подопечного якобы избили в карцере и у него случился сердечный приступ.
Заседание пока не начинается.
Напомним, 2 ноября в Киеве мужчина “заминировал” свадьбы друзей.