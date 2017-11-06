У Харкові "замінували" суд перед засіданням у справі відомого сепаратиста
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Київському районному суді м.Харкова три години вибухотехніки перевіряли будівлю, через повідомлення про замінування, передає УНН.
В 10:51 до правоохоронців зателефонував чоловік, який повідомив, що у суді вибухівка.
Зазначимо, що саме у цей час, в 11:00 мало розпочатися судове засідання по справі одіозного сепаратиста Сергія Юдаєва, який навесні 2014 захоплював будівлю Харківської ОДА та влаштовував погроми у редакції місцевого телеканалу.
У 14:00 правоохоронці закінчили перевірку території суду, вибухівку не виявили. Як зазначили у поліції з будівлі суду було евакуйовано 172 особи.
Юдаєву сьогодні таки повинні винести вирок, але перед початком засідання його адвокат заявив, що його підопічного нібито відлупцювали у карцері в в нього відбувся серцевий напад.
Засідання поки не починається.
Нагадаємо, 2 листопада у Києві чоловік “замінував” весілля друзів.