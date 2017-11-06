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У Харкові "замінували" суд перед засіданням у справі відомого сепаратиста

У Харкові "замінували" суд перед засіданням у справі відомого сепаратиста

Київ • УНН

 • 9257 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Київському районному суді м.Харкова три години вибухотехніки перевіряли будівлю, через повідомлення про замінування, передає УНН.

В 10:51 до правоохоронців зателефонував чоловік, який повідомив, що у суді вибухівка.

Зазначимо, що саме у цей час, в 11:00 мало розпочатися судове засідання по справі одіозного сепаратиста Сергія Юдаєва, який навесні 2014 захоплював будівлю Харківської ОДА та влаштовував погроми у редакції місцевого телеканалу.

У 14:00 правоохоронці закінчили перевірку території суду, вибухівку не виявили. Як зазначили у поліції з будівлі суду було евакуйовано 172 особи.

Юдаєву сьогодні таки повинні винести вирок, але перед початком засідання його адвокат заявив, що його підопічного нібито відлупцювали у карцері в в нього відбувся серцевий напад.

Засідання поки не починається.

Нагадаємо, 2 листопада у Києві чоловік “замінував” весілля друзів.

Українські Національні Новини

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