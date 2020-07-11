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4 марта, 15:53 • 121327 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 123728 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103007 просмотра

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В Харькове ночью в жилой дом бросили "коктейль Молотова"

В Харькове ночью в жилой дом бросили "коктейль Молотова"

Киев  •  УНН

 • 14247 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. В Харькове в частный жилой дом, в котором находилось три человека, неизвестные бросили “коктейль Молотова”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

“11 июля около 1:30... поступило сообщение от 63-летнего мужчины о том, что неизвестные бросили в его двор бутылку с зажигательной смесью. В результате чего загорелся дом”, — говорится в сообщении.

Так, хозяева жилья своими силами потушили пожар. В доме находились три человека — 63-летний владелец дома, 47-летняя сожительница и 84-летняя мать мужчины.

Отмечается, что по адресу выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли фрагменты стекла от бутылки и тряпки.

Информация внесена в Единый учет Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, в Николаеве ночью в офис члена исполкома Николаевского городского совета и адвоката Владимира Тимошина неизвестный бросил “коктейль Молотова”.

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