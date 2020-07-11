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У Харкові вночі у житловий будинок кинули "коктейль Молотова"

У Харкові вночі у житловий будинок кинули "коктейль Молотова"

Київ • УНН

 • 14248 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. У Харкові у приватний житловий будинок, у якому перебувало троє людей, невідомі кинули “коктейль Молотова”. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

“11 липня близько 01:30... надійшло повідомлення від 63-річного чоловіка про те, що невідомі кинули на його подвір’я пляшку з запальною сумішшю. В результаті чого загорівся будинок”, — сказано у повідомленні.

Так, господарі житла своїми силами загасили пожежу. У будинку знаходились три особи — 63-річний власник будинку, 47-річна співмешканка та 84-річна матір чоловіка.

Зазначається, що за адресою виїжджала слідчо-оперативна група Слобідського відділу поліції. На місці події поліцейські виявили та вилучили фрагменти скла від пляшки та ганчірки.

Інформація внесена до Єдиного обліку Слобідського відділу поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, у Миколаєві вночі в офіс члена виконкому Миколаївської міської ради та адвоката Володимира Тимошина невідомий кинув “коктейль Молотова”.

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