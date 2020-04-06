В Харькове в результате ДТП погиб человек, двое пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Харькове, в результате ДТП между автомобилями "ВАЗ" и "Mercedes" погиб водитель последнего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию Харьковской области.
“4 апреля на улице Роганской произошло столкновение автомобилей „ВАЗ“ под управлением 31-летнего водителя и „Mercedes“. В результате аварии водитель и пассажир „ВАЗа“ получили травмы. Их доставили в больницу. Водитель иномарки получил смертельные повреждения. Личность погибшего сейчас устанавливается”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства аварий сейчас устанавливают полицейские.
Напомним, в результате ДТП в Херсоне с участием авто полиции 5 человек попали в больницы.