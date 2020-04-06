У Харкові внаслідок ДТП загинув чоловік, двоє постраждали

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Харкові, внаслідок ДТП між автомобілями “ВАЗ” та “Mercedes” загинув водій останнього. Про це повідомляє УНН із посиланням на Нацполіцію Харківської області.

“4 квітня на вулиці Роганській сталося зіткнення автомобілів „ВАЗ“ під керуванням 31-річного водія та „Mercedes“. В результаті аварії водій та пасажир „ВАЗу“ отримали травми. Їх доставили до лікарні. Водій іномарки отримав смертельні ушкодження. Особа загиблого наразі встановлюється”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Всі обставини аварій наразі встановлюють поліцейські.

Нагадаємо, внаслідок ДТП у Херсоні за участю авто поліції 5 людей потрапили у лікарні.

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