В Харькове во второй раз за день "заминировали" здание суда
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. К правоохранителям во второй раз за сегодня поступило сообщение о заминировании Киевского районного суда г.Харькова, передает корреспондент УНН.
Отметим, в Киевском районном суде проходит судебное заседание по делу сепаратиста Сергея Юдаева, который весной 2014 года захватывал здание Харьковской ОГА и устраивал погромы в редакции местного телеканала.
Несмотря на сообщение о заминировании, судья продолжает зачитывать приговор.
Напомним, сегодня утром в том же суде взрывотехники в течение трех часов проверяли здание, из-за сообщения о заминировании, взрывчатки не обнаружили.