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У Харкові вдруге за день "замінували" будівлю суду

Київ • УНН

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ХАРКІВ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. До правоохоронців вдруге за сьогодні надійшло повідомлення про замінування Київського районного суду м.Харкова, передає кореспондент УНН.

Зауважимо, в Київському районному суді проходить судове засідання по справі сепаратиста Сергія Юдаєва, який навесні 2014 року захоплював будівлю Харківської ОДА та влаштовував погроми у редакції місцевого телеканалу.

Не дивлячись на повідомлення про замінування, суддя продовжує зачитувати вирок.

Нагадаємо, сьогодні вранці в тому ж суді вибухотехніки протягом трьох годин перевіряли будівлю, через повідомлення про замінування, вибухівку не виявили.

Українські Національні Новини

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