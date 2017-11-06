У Харкові вдруге за день "замінували" будівлю суду

Зауважимо, в Київському районному суді проходить судове засідання по справі сепаратиста Сергія Юдаєва, який навесні 2014 року захоплював будівлю Харківської ОДА та влаштовував погроми у редакції місцевого телеканалу.

Не дивлячись на повідомлення про замінування, суддя продовжує зачитувати вирок.

Нагадаємо, сьогодні вранці в тому ж суді вибухотехніки протягом трьох годин перевіряли будівлю, через повідомлення про замінування, вибухівку не виявили.