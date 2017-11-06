У Харкові вдруге за день "замінували" будівлю суду
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. До правоохоронців вдруге за сьогодні надійшло повідомлення про замінування Київського районного суду м.Харкова, передає кореспондент УНН.
Зауважимо, в Київському районному суді проходить судове засідання по справі сепаратиста Сергія Юдаєва, який навесні 2014 року захоплював будівлю Харківської ОДА та влаштовував погроми у редакції місцевого телеканалу.
Не дивлячись на повідомлення про замінування, суддя продовжує зачитувати вирок.
Нагадаємо, сьогодні вранці в тому ж суді вибухотехніки протягом трьох годин перевіряли будівлю, через повідомлення про замінування, вибухівку не виявили.