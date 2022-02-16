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15 марта, 19:03 • 98392 просмотра

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В Харькове грузовик столкнулся с такси. Пострадали две 15-летние девушки

В Харькове грузовик столкнулся с такси. Пострадали две 15-летние девушки

Киев • УНН

 • 15232 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Харькове грузовик столкнулся с такси. В результате пострадали две 15-летние пассажирки такси. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что ДТП произошло на перекрестке улицы Шота Руставели и майдана Небесной Сотни.

Цитата

“Предварительно установлено, что водитель грузовика Mercedes Benz не предоставил преимущество движению автомобиля Skoda Fabia, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Пострадали две 15-летние пассажирки такси. Их доставили в больницу. Одну из девушек после оказания медицинской помощи отпустили домой, другую — госпитализировали”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что следователями по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 Ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

На автодороге “Киев — Одесса” на территории Николаевской области произошло смертельное ДТП в которой погибли пять человек, среди которых и ребенок.

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