В Харькове грузовик столкнулся с такси. Пострадали две 15-летние девушки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Харькове грузовик столкнулся с такси. В результате пострадали две 15-летние пассажирки такси. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Харьковской области.
Сообщается, что ДТП произошло на перекрестке улицы Шота Руставели и майдана Небесной Сотни.
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“Предварительно установлено, что водитель грузовика Mercedes Benz не предоставил преимущество движению автомобиля Skoda Fabia, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Пострадали две 15-летние пассажирки такси. Их доставили в больницу. Одну из девушек после оказания медицинской помощи отпустили домой, другую — госпитализировали”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что следователями по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 Ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Дополнение
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