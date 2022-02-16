У Харкові вантажівка зіткнулася з таксі. Постраждали дві 15-річні дівчини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Харкові вантажівка зіткнулася з таксі. У результаті постраждали дві 15-річні пасажирки таксі. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Харківської області.
Повідомляється, що ДТП сталася на перехресті вулиці Шота Руставелі та майдана Небесної Сотні.
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“Попередньо встановлено, що водій вантажівки Mercedes Benz не надав перевагу руху автомобілю Skoda Fabia, внаслідок чого сталося зіткнення транспортних засобів. Постраждали дві 15-річні пасажирки таксі. Їх доставили до лікарні. Одну з дівчат після надання медичної допомоги відпустили додому, іншу — госпіталізували”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що слідчими за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Доповнення
На автодорозі “Київ — Одеса” на території Миколаївської області сталася смертельна ДТП в якій загинуло п’ятеро людей, серед яких і дитина.