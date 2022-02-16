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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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У Харкові вантажівка зіткнулася з таксі. Постраждали дві 15-річні дівчини

У Харкові вантажівка зіткнулася з таксі. Постраждали дві 15-річні дівчини

Київ • УНН

 • 15232 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Харкові вантажівка зіткнулася з таксі. У результаті постраждали дві 15-річні пасажирки таксі. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що ДТП сталася на перехресті вулиці Шота Руставелі та майдана Небесної Сотні.

Цитата

“Попередньо встановлено, що водій вантажівки Mercedes Benz не надав перевагу руху автомобілю Skoda Fabia, внаслідок чого сталося зіткнення транспортних засобів. Постраждали дві 15-річні пасажирки таксі. Їх доставили до лікарні. Одну з дівчат після надання медичної допомоги відпустили додому, іншу — госпіталізували”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що слідчими за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Доповнення

На автодорозі “Київ — Одеса” на території Миколаївської області сталася смертельна ДТП в якій загинуло п’ятеро людей, серед яких і дитина.

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