В Харькове в результате ДТП погибли два мотоциклиста

“Информация поступила в полицию 10 июля около 19-50. Установлено, что на улице Мира в Индустриальном районе города столкнулись автомобиль „Nissan Qashqai“ и два мотоцикла „Suzukи“. От удара один из мотоциклистов погиб на месте, другой — в карете скорой медицинской помощи. Личность одного из погибших водителей установлена, им оказался 37-летний харьковчанин. Лицо другого мотоциклиста устанавливается. Водитель автомобиля, 38-летнего жителя Харькова, госпитализирован в больницу с диагнозом травма правого глаза. В салоне иномарки также находились его жена и двое детей. Никто из них не пострадал”, — указано в сообщении правоохранителей.

Также в результате ДТП технические повреждения получил “ВАЗ 2106”, который пустой стоял на обочине.

В настоящее время следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщал УНН, в Киевской области в ДТП один человек погиб, 5 травмированы.