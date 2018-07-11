У Харкові в результаті ДТП загинули два мотоциклісти
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У результаті ДТП, що сталася ввечері 10 липня у Харкові загинули двоє мотоциклістів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Харківській області.
“Інформація надійшла до поліції 10 липня близько 19-50. Встановлено, що на вулиці Миру в Індустріальному районі міста зіткнулися автомобіль „Nissan Qashqai“ та два мотоцикли „Suzukі“. Від удару один із мотоциклістів загинув на місці, інший — в кареті швидкої медичної допомоги. Особу одного з загиблих водія встановлено, ним виявився 37-річний харків’янин. Особа іншого мотоцикліста встановлюється. Водія автомобіля, 38-річного мешканця Харкова, госпіталізовано до лікарні із діагнозом травма правого ока. У салоні іномарки також знаходилися його дружина і двоє дітей. Ніхто з них не постраждав”, — вказано у повідомленні правоохоронців.
Також в результаті ДТП технічні пошкодження отримав “ВАЗ 2106”, який порожній стояв на узбіччі.
На даний час слідчо-оперативна група оглянула місце події. Вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини аварії встановлюються.
Як повідомляв УНН, на Київщині у ДТП одна особа загинула, 5 травмовано.