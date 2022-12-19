В Харькове в метро зажгли главную елку города

Детали

«В Харькове зажгли огни главной елки города. В этом году из-за войны ее разместили на станции метро «Университет», - говорится в сообщении.

Дополнение

Харьков отказался от новогодней елки на главной площади.

Добавим

17 декабря в Киеве в тестовом режиме засияла главная елка страны. Официальное открытие намечено на 19 декабря.