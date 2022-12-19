В Харькове в метро зажгли главную елку города
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Харькове засветили главную елку города, которую в этом году из-за полномасштабной войны разместили в метро. Видео распространил Общественный вещатель, передает УНН.
Детали
«В Харькове зажгли огни главной елки города. В этом году из-за войны ее разместили на станции метро «Университет», - говорится в сообщении.
Дополнение
Харьков отказался от новогодней елки на главной площади.
Добавим
17 декабря в Киеве в тестовом режиме засияла главная елка страны. Официальное открытие намечено на 19 декабря.