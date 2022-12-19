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В Харькове в метро зажгли главную елку города

Киев • УНН

 • 438869 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Харькове засветили главную елку города, которую в этом году из-за полномасштабной войны разместили в метро. Видео распространил Общественный вещатель, передает УНН.

Детали

«В Харькове зажгли огни главной елки города. В этом году из-за войны ее разместили на станции метро «Университет», - говорится в сообщении.

Дополнение

Харьков отказался от новогодней елки на главной площади.

Добавим

17 декабря в Киеве в тестовом режиме засияла главная елка страны. Официальное открытие намечено на 19 декабря.

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