У Харкові в метро засвітили головну ялинку міста
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Харкові засвітили головну ялинку міста, яку цього року через повномасштабну війну розмістили в метро. Відео поширив Суспільний мовник, передає УНН.
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«У Харкові засвітили вогні головної ялинки міста. Цього року через війну її розмістили на станції метро «Університет», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Харків відмовився від новорічної ялинки на головній площі.
Додамо
17 грудня у Києві у тестовому режимі засяяла головна ялинка країни. Офіційне відкриття заплановане на 19 грудня.