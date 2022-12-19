У Харкові в метро засвітили головну ялинку міста

Деталі

«У Харкові засвітили вогні головної ялинки міста. Цього року через війну її розмістили на станції метро «Університет», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Харків відмовився від новорічної ялинки на головній площі.

Додамо

17 грудня у Києві у тестовому режимі засяяла головна ялинка країни. Офіційне відкриття заплановане на 19 грудня.