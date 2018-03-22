В Харькове будут судить мужчину, который захватил заложников в "Укрпочте"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Прокуратура направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчину, которого подозревают в захвате девяти заложников в помещении "Укрпочты" 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.
Мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.147, ч.1 ст.310, ч.2 ст.309 УК Украины (захват и содержания лиц в качестве заложников, выращивание конопли и незаконное изготовление и хранение наркотических средств).
В ходе досудебного расследования суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о проведении судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого. Согласно ее выводам, человек хроническими психическими заболеваниями не страдает. На момент инкриминируемых ему преступлений мог осознавать свои действия и руководить ими. Применения мер принудительного медицинского характера не нуждается.
Сейчас обвинительный акт в отношении него передано в суд.
Напомним, 30 декабря 2017 года в Харькове около 15:00 мужчина зашел в одно из отделений “Укрпочты” на ул.Шевченко. Он заблокировал выход из помещения, где находились трое сотрудников “Укрпочты” и шесть посетителей, среди которых двое детей. Мужчина был в маске, имел при себе предметы, похожие на пистолет и нож. Он сообщил, что у него взрывчатка, и угрожал привести ее в действие. Около 20:00 все заложники были освобождены.
Кроме того, установлено, что дома злоумышленник выращивал и хранил наркотическое средство — “каннабис”.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.