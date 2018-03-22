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У Харкові судитимуть чоловіка, який захопив заручників в "Укрпошті"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Прокуратура направила до Київського районного суду Харкова обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка, якого підозрюють у захопленні дев'яти заручників в приміщенні "Укрпошти" 30 грудня. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.

Чоловіку інкримінується вчинення злочинів передбачених ч.2 ст.147, ч.1 ст.310, ч.2 ст.309 КК України (захоплення та тримання осіб, як заручників, вирощування конопель та незаконне виготовлення і зберігання наркотичних засобів).

У ході досудового розслідування суд задовольнив клопотання прокуратури щодо проведення судово-психіатричної експертизи підозрюваного. Згідно з її висновками, чоловік на хронічні психічні захворювання не страждає. На момент інкримінованих йому злочинів міг усвідомлювати свої дії і керувати ними. Застосування заходів примусового медичного характеру не потребує.

Наразі обвинувальний акт щодо нього передано до суду.

Нагадаємо, 30 грудня 2017 року в Харкові близько 15:00 чоловік зайшов до одного з відділень “Укрпошти” на вул.Шевченка. Він заблокував вихід з приміщення, де перебували троє співробітників “Укрпошти” та шестеро відвідувачів, серед яких двоє дітей. Чоловік був у масці, мав при собі предмети, схожі на пістолет та ніж. Він повідомив, що у нього вибухівка, та погрожував привести її в дію. Близько 20:00 усі заручники були звільнені.

Крім того, встановлено, що вдома зловмисник вирощував та зберігав особливо небезпечний наркотичний засіб — “каннабіс”.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Максимальна санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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