В Харькове совершено разбойное нападение на иностранцев

Нападение произошло в кафе. Двое мужчин угрожали иностранцам молотком и ножом. Злоумышленники вымогали у своих жертв деньги и другие ценности, которые могли быть у тех при себе. В результате нападавшим удалось отобрать у иностранцев мобильные телефоны, куртку и деньги в сумме чуть больше 2 тысяч гривен.



После обращения иностранцев в полицию удалось выйти на грабителей. Ими оказались двое жителей Харькова (1991 года рождения и 1979 года рождения). Оба ранее судимые. Во время задержания у них изъяли молоток, нож, а также награбленное.



Начато уголовное производство по статье 187 Криминального кодекса Украины – разбой.



Напомним, в Николаевской области совершено разбойное нападение на 90-летнего пенсионера.