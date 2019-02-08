У Харкові скоєно розбійний напад на іноземців

Напад стався в кафе. Двоє чоловіків погрожували іноземцям молотком і ножем. Зловмисники вимагали у своїх жертв гроші та інші цінності, які могли бути у тих при собі. В результаті нападникам вдалося відібрати у іноземців мобільні телефони, куртку і гроші в сумі трохи більше 2 тисяч гривень.



Після звернення іноземців в поліцію вдалося вийти на грабіжників. Ними виявилися двоє жителів Харкова (1991 року народження і 1979 року народження). Обидва раніше судимі. Під час затримання у них вилучили молоток, ніж, а також награбоване.



Розпочато кримінальне провадження за статтею 187 Кримінального кодексу України - розбій.



Нагадаємо, в Миколаївській області скоєно розбійний напад на 90-річного пенсіонера.